Переживал из-за продажи дома: В Таиланде рассказали о мотиве военного, открывшего стрельбу по людям
Премьер страны заявил, что в результате трагедии погибли 27 человек, 51 ранены
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Премьер-министр Таиланда озвучил неожиданную версию преступления с участием мужчины, который открыл стрельбу по людям и убил 27 человек. По мнению политика, мотивом стал конфликт на бытовой почве: стрелок переживал из-за продажи дома.
Премьер подчеркнул, что в результате происшествия погибли 27 человек, еще 51 получили ранения.
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ИСТОЧНИК KP.RU