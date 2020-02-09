2020-02-09T08:41:57+03:00
В мире

Переживал из-за продажи дома: В Таиланде рассказали о мотиве военного, открывшего стрельбу по людям

Премьер страны заявил, что в результате трагедии погибли 27 человек, 51 ранены
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Премьер-министр Таиланда озвучил неожиданную версию преступления с участием мужчины, который открыл стрельбу по людям и убил 27 человек. По мнению политика, мотивом стал конфликт на бытовой почве: стрелок переживал из-за продажи дома.

Премьер подчеркнул, что в результате происшествия погибли 27 человек, еще 51 получили ранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Переживал из-за продажи дома: В Таиланде рассказали о мотиве военного, открывшего стрельбу по людям
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