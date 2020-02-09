Переживал из-за продажи дома: В Таиланде рассказали о мотиве военного, открывшего стрельбу по людям

9 Февр. 2020 2020-02-09T08:41:57+03:00

Премьер страны заявил, что в результате трагедии погибли 27 человек, 51 ранены

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Таиланда озвучил неожиданную версию преступления с участием мужчины, который открыл стрельбу по людям и убил 27 человек. По мнению политика, мотивом стал конфликт на бытовой почве: стрелок переживал из-за продажи дома.

Премьер подчеркнул, что в результате происшествия погибли 27 человек, еще 51 получили ранения.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU