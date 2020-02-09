Количество жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до 10 человек
В местном Минздраве сообщили, что в больницах остаются 37 раненых
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Число жертв беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана возросло до 10 человек. Ранее сообщалось о 8 погибших.
Замминистра здравоохранения Камалжан Надыров сообщил, что в больницах остаются 37 человек.
Ранее президент страны объявил, что ситуация на юге Казахстана находится под контролем местной полиции и Нацгвардии.
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ИСТОЧНИК KP.RU