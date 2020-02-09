Количество жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до 10 человек

9 Февр. 2020 2020-02-09T09:01:39+03:00

В местном Минздраве сообщили, что в больницах остаются 37 раненых

Изменить размер текста: A A

Число жертв беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана возросло до 10 человек. Ранее сообщалось о 8 погибших.

Замминистра здравоохранения Камалжан Надыров сообщил, что в больницах остаются 37 человек.

Ранее президент страны объявил, что ситуация на юге Казахстана находится под контролем местной полиции и Нацгвардии.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU