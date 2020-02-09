2020-02-09T09:01:39+03:00
В мире

Количество жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до 10 человек

В местном Минздраве сообщили, что в больницах остаются 37 раненых
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Число жертв беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана возросло до 10 человек. Ранее сообщалось о 8 погибших.

Замминистра здравоохранения Камалжан Надыров сообщил, что в больницах остаются 37 человек.

Ранее президент страны объявил, что ситуация на юге Казахстана находится под контролем местной полиции и Нацгвардии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Количество жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до 10 человек
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