Во всем виноват коронавирус: Бывший летчик рассказал, почему в КНР увольняют пилотов из РФ

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:39:24+03:00

Ранее сообщалось, что под угрозой увольнения находятся около 100 российских пилотов

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Бывший летчик, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что авиакомпании Китая решили уволить пилотов из России в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.

Ранее сообщалось, что около 100 российских пилотов находятся под угрозой увольнения. В Китае пока никак не прокомментировали данную информацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU