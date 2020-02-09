Во всем виноват коронавирус: Бывший летчик рассказал, почему в КНР увольняют пилотов из РФ
Ранее сообщалось, что под угрозой увольнения находятся около 100 российских пилотов
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Бывший летчик, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что авиакомпании Китая решили уволить пилотов из России в связи со снижением пассажиропотока на фоне вспышки коронавируса в КНР.
Ранее сообщалось, что около 100 российских пилотов находятся под угрозой увольнения. В Китае пока никак не прокомментировали данную информацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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