2020-02-09T11:57:26+03:00
Общество

Минприроды: В России впервые пересчитают всех белых медведей

По планам, в 2021 году ученые проведут авиаучет косолапых в Чукотском и Восточно-Сибирском морях
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Минприроде РФ сообщили, что в стране впервые проведут полный учет численности белых медведей. При этом, весь 2020 год будет посвящен подготовке к масштабным исследованиям.

В 2021 году ученые планируют провести авиаучет косолапых в Чукотском и Восточно-Сибирском морях.

- Впервые в истории будут получены самые полные данные о состоянии популяции белого медведя на территории нашей страны, - подчеркнули в ведомстве.

В 2022 и 2023 годах специалисты планируют провести авиаучет косолапых в море Лаптевых и Карском море, а также в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Япония шесть лет не соглашается на безвизовый режим с РФ "из-за недостатка доверия"
США приостановили выдачу виз в Китае из-за коронавируса
Минприроды: В России впервые пересчитают всех белых медведей
Во всем виноват коронавирус: Бывший летчик рассказал, почему в КНР увольняют пилотов из РФ
Врач-онколог назвал продукт, который способствует развитию рака
"Плотный" ветер и осадки": В Москву на следующей неделе вернется аномальное тепло
Количество жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до 10 человек
Переживал из-за продажи дома: В Таиланде рассказали о мотиве военного, открывшего стрельбу по людям
"Ах эта свадьба": Эксперты назвали регионы РФ, где пары чаще всего заключают браки
В США начали рассматривать предложение Путина о саммите "пятерки" СБ ООН
Экс-президент Польши раскритиковал требования Варшавы к РФ по репарациям
В США застрелили подростка во время прямого эфира в Facebook
У китайского коронавируса появилось временное название
В Таиланде ликвидировали солдата, застрелившего около 20 человек в ТЦ
Украинский МИД разочарован новой санкционной процедурой Совета Европы
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 811 человек
Трамп рассказал, почему уволил русскоговорящего сотрудника СНБ США
В Германии вспомнили легендарный побег советских военнопленных из концлагеря на украденном у немцев самолете
До горнолыжных курортов в Альпах добрался коронавирус
Умер актер из Star Trek Кевин Конуэй
Мамаев заявил, что его семью уже несколько месяцев преследует "невменяемая женщина"
Американских солдат обстреляли в Афганистане: есть пострадавшие