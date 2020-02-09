Минприроды: В России впервые пересчитают всех белых медведей
В Минприроде РФ сообщили, что в стране впервые проведут полный учет численности белых медведей. При этом, весь 2020 год будет посвящен подготовке к масштабным исследованиям.
В 2021 году ученые планируют провести авиаучет косолапых в Чукотском и Восточно-Сибирском морях.
- Впервые в истории будут получены самые полные данные о состоянии популяции белого медведя на территории нашей страны, - подчеркнули в ведомстве.
В 2022 и 2023 годах специалисты планируют провести авиаучет косолапых в море Лаптевых и Карском море, а также в восточной части Баренцева моря и акватории Земли Франца Иосифа.
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ИСТОЧНИК KP.RU