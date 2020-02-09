В Сети появилось видео посадки едва не сбитого самолета на российскую авиабазу в Сирии

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:10:50+03:00

Лайнер был вынужден приземлиться на базе Хмеймим

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В Сети опубликовали видео вынужденной посадки на авиабазу РФ в Сирии Хмеймим иракского пассажирского самолета Airbus A320-211.

Лайнер вывели из зоны зенитного огня благодаря действиям диспетчеров аэропорта и автоматизированной системе управления воздушным движением.

Ранее стало известно, что воздушное судно со 172 пассажирами летел из Тегерана.

Видео посадки и взлета пассажирского Airbus на авиабазе Хмеймим.

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ИСТОЧНИК KP.RU