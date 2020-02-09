В Китае сообщили о завершении "коронавирусного" карантина на лайнере World Dream в Гонконге
Китайские СМИ сообщают, что более 1,8 тысячи пассажиров уже в это воскресенье смогут покинуть круизный лайнер World Dream, который ранее был помещен под карантин в терминале Гонконга.
По словам экспертов, случаев заражения "китайским вирусом" не было выявлено, поэтому пассажиры наконец покинут борт лайнера.
- Все образцы, взятые у членов экипажа, показали отрицательный результат на коронавирус. Все санитарно-карантинные меры завершены, - сказано в официальном заявлении.
Лайнер поместили на карантин из-за опасений, что кто-то из пассажиров мог вступить в контакт с пассажирами предыдущего рейса, у которых был выявлен "китайский вирус". В начале января у трех пассажиров этого лайнера обнаружили коронавирус. Вместе с зараженными на борту судна находилось 4 тысячи человек.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что посольство РФ поддерживало тесный контакт с двумя россиянами на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, среди пассажиров которого нашли коронавирус. В диппредставительстве России отметили, что выполняли просьбы российских граждан.
Видео изнутри круизного лайнера, помещенного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом
ИСТОЧНИК KP.RU
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