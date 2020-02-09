Не уступил дорогу: Массовую драку в Казахстане спровоцировал дорожный конфликт
Замминистра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди рассказал, что массовые беспорядки на юге страны были спровоцированы дорожным конфликтом.
- Кто-то кому-то не уступил дорогу. В результате, как обычно бывает, от слов дело перешло к рукоприкладству на месте, - подчеркнул замминистра.
Напомним, по последним данным. в результате инцидента погибли 10 человек, еще 50 попали в больницы с травмами.
По словам Калайчиди, информация о потасовке попала в соцсети и вызвала ажиотаж среди молодежи. В итоге конфликт между несколькими людьми вылился в массовую драку с поджогами жилых домов и автомобилей.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что количество жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до 10 человек. В местном Минздраве сообщили, что в больницах остаются 37 раненых. Россиян среди раненых или участников конфликта нет. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что ситуация на юге Казахстана находится под контролем местной полиции и Нацгвардии
Массовая драка на юге Казахстана.
ИСТОЧНИК KP.RU