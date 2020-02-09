Пассажир случайно снял на видео жесткую посадку самолета в Усинске

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:59:28+03:00

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Пассажир воздушного судна Ютэйр случайно запечатлел на видео момент приземления самолета, совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска. Напомним, в воскресенье, 9 февраля, лайнер, летевший из Москвы, "сел на брюхо", ударившись хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу.

Очевидцы сообщили, что у лайнера были проблемы с шасси.

На опубликованных кадрах видно, как при ударе самолета о землю с полок падают вещи и отрывается часть обшивки салона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759685" frameborder="0"></iframe> Аварийная посадка лайнера в Усинске.

На борту самолета находились 94 пассажира: из них 6 членов экипажа и 4 детей. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Лишь одна пассажирка, по информации личных источников kp.ru обратилась за помощью ко врачам, позже отказавшись от госпитализации.

Сейчас экстренные службы работают на месте ЧП. Выясняются детали произошедшего.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сети появилось видео эвакуации людей с самолета, который сел "на брюхо" в Усинске. Лайнер, на котором находилось 94 пассажира, совершил жесткую посадку в местном аэропорту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759685" frameborder="0"></iframe> Аварийная посадка лайнера в Усинске.

ИСТОЧНИК KP.RU