Глава Canada Goose вылетел из числа миллиардеров из-за коронавируса

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:01:01+03:00

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Исполнительный директор канадского производителя пуховиков и верхней одежды Canada Goose Дани Рейсс резко обеднел и выбыл из числа миллиардеров в связи с коронавирусом нового типа.

Все произошло после презентации квартального отчета компании Рейсса, в котором отмечались риски из-за распространения нового заболевания. Как пишет Forbes, это привело к обвалу акции Canada Goose на 4%. Таки образом состояние исполнительного директора сократилось до 874 миллионов долларов.

Согласно данным Nasdaq и Нью-Йоркской фондовой биржи, одна акция компании торгуется на уровне 31,84 доллар, тогда как 6 февраля ее стоимость составляла 33,3 доллара за штуку.

Как уже писал сайт kp.ru, новый коронавирус влияет не только на прибыль многих компаний. Так, жертвой нового заболевания можно назвать главу концерна LVMH, объединяющего десятки люксовых брендов одежды, косметики и ювелирных изделий, Бернара Арно. Он потерял 3,7 миллиарда. Ранее журнал Forbes назвал его новым богатейшим человеком мира с состоянием 115,6 миллиардов долларов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759331" frameborder="0"></iframe> Лавров заявил о замедлении мировой экономики из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU