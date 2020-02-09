Минск заявил о планах покупать российскую нефть по мировым ценам

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:19:13+03:00

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Белорусские НПЗ будут покупать нефть у России по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Такое заявление сделал первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

«В 2020 году условия будут не хуже 2019 года. Возможно, произойдёт какая-то небольшая корректировка. Но в целом, я думаю, что здесь договоренности достигнуты», - сказал он.

Крутой добавил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы и концерн «Белнефтехим» продолжат работу с «абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка».

Напомним, 1 января в «Белнефтехиме» заявили, что Белоруссия приостановила экспорт нефти после решения России остановить поставки «черного золота» на белорусские НПЗ. Москвы и Минска завершили переговоры по тарифам на транзит топлива по территории республики. 8 февраля заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что поставки в Белоруссию продолжаться на коммерческих условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU