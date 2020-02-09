Минск заявил о планах покупать российскую нефть по мировым ценам
Белорусские НПЗ будут покупать нефть у России по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Такое заявление сделал первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
«В 2020 году условия будут не хуже 2019 года. Возможно, произойдёт какая-то небольшая корректировка. Но в целом, я думаю, что здесь договоренности достигнуты», - сказал он.
Крутой добавил, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы и концерн «Белнефтехим» продолжат работу с «абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка».
Напомним, 1 января в «Белнефтехиме» заявили, что Белоруссия приостановила экспорт нефти после решения России остановить поставки «черного золота» на белорусские НПЗ. Москвы и Минска завершили переговоры по тарифам на транзит топлива по территории республики. 8 февраля заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что поставки в Белоруссию продолжаться на коммерческих условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU