2020-02-09T16:43:41+03:00
Звезды

Мадонна пожаловалась на цензуру после того, как прервали ее концерт в Лондоне

Ровно в одиннадцать в лондонском зале «Палладиум» отключили звук, свет и закрыли занавес
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Американская певица МадоннаАмериканская певица МадоннаФото: twitter.com
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Американская певица Мадонна пожаловалась на цензуру после того как ее концерт в лондонском зале «Палладиум» прервали, погасив свет и закрыв занавес ровно в 23:00 по местному времени.

Возмущенная поп-дива опубликовала в своем «Instagram» видео, на котором можно увидеть, как во время ее шоу «Madame X» опускается занавес, но при выключенном микрофоне певица исполняет последнюю песню I Rise.

madonnamadonna
Опускается занавес, но при выключенном микрофоне Мадонна исполняет последнюю песню I Rise.
36198 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Перед началом шоу местный совет района Вестминстер предупредил певицу о необходимости закончить шоу до 23:00.

Мадонна сообщила, что «через пять минут после того, как наступило обозначенное время», у нее оставалась еще одна песня, но артистку подвергли «цезуре».

«"Палладиум" решил подвергнуть нас цензуре. Они опустили железный пожарный занавес весом девять тонн. К счастью, его остановили на полпути, и никто не пострадал. Большое спасибо всей аудитории, которая не двинулась с места и не оставила нас. Власть народу!» — написала она в своем посте.

В администрации «Палладиума» заявили, что их сотрудники «не опускали железный пожарный занавес и не пытались это сделать»

Фанаты поддержали Мадонну.

«Великолепный момент. Она закончила шоу акапелла, стоя перед занавесом, настоящая звезда!» - прокомментировал ее пост один из подписчиков

Напомним, в прошлом году Мадонне несколько раз пришлось самой отменять концерты «из-за сильной боли».

ИСТОЧНИК KP.RU

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