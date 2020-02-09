Мадонна пожаловалась на цензуру после того, как прервали ее концерт в Лондоне
Американская певица Мадонна пожаловалась на цензуру после того как ее концерт в лондонском зале «Палладиум» прервали, погасив свет и закрыв занавес ровно в 23:00 по местному времени.
Возмущенная поп-дива опубликовала в своем «Instagram» видео, на котором можно увидеть, как во время ее шоу «Madame X» опускается занавес, но при выключенном микрофоне певица исполняет последнюю песню I Rise.
Перед началом шоу местный совет района Вестминстер предупредил певицу о необходимости закончить шоу до 23:00.
Мадонна сообщила, что «через пять минут после того, как наступило обозначенное время», у нее оставалась еще одна песня, но артистку подвергли «цезуре».
«"Палладиум" решил подвергнуть нас цензуре. Они опустили железный пожарный занавес весом девять тонн. К счастью, его остановили на полпути, и никто не пострадал. Большое спасибо всей аудитории, которая не двинулась с места и не оставила нас. Власть народу!» — написала она в своем посте.
В администрации «Палладиума» заявили, что их сотрудники «не опускали железный пожарный занавес и не пытались это сделать»
Фанаты поддержали Мадонну.
«Великолепный момент. Она закончила шоу акапелла, стоя перед занавесом, настоящая звезда!» - прокомментировал ее пост один из подписчиков
Напомним, в прошлом году Мадонне несколько раз пришлось самой отменять концерты «из-за сильной боли».
ИСТОЧНИК KP.RU