2020-02-10T00:19:53+03:00
В мире

Посол РФ в Британии оценил харизму Бориса Джонсона

Об этом дипломат Андрей Келин рассказал в интервью kp.ru
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Андрей КелинАндрей КелинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В эксклюзивном интервью «КП» посол России в Великобритании Андрей Келин назвал ряд краткосрочных негативных последствий «Брекзита» (выхода из ЕС) для экономики Островов, а также оценил качества нового премьера Соединённого Королевства — Бориса Джонсона:

— Вот такая новость: известная авиакомпания набирает в Великобритании персонал, но ставит обязательным требованием к соискателям наличие неограниченного права на работу в ЕС — то есть фактически гражданства одной из остающихся в ЕС стран. Это воспринимается как тревожные звоночки. Борису Джонсону важно переломить тенденцию за счет харизмы, энтузиазма и целеустремленности, — сообщил нам Келин.

В целом же он охарактеризовал нынешнюю ситуацию с «Брекзитом» как «стабильную» — особенно по сравнению с событиями недавних лет.

Полную версию интервью с Послом Андреем Келиным ко Дню дипломатического работника РФ читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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