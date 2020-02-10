Посол РФ в Британии поделился новостями о деле Боширова и Петрова

10 Февр. 2020 2020-02-10T00:20:33+03:00

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В эксклюзивном интервью для «КП» посол РФ в Великобритании Андрей Келин поделился новостями о «деле Боширова и Петрова» — двух российских туристов, которых Лондон обвиняет в отравлении международного шпиона Сергея Скрипаля два года назад в Солсбери:

— Нет и новой информации по расследованию произошедшего в Солсбери. Двум российским гражданам предъявлены весьма сомнительные обвинения, при этом никаких попыток запросить у России помощь в рамках имеющихся механизмов британское следствие не предпринимает. На российский запрос о правовой помощи (а у нас тоже заведено уголовное дело) последовал отказ. Это удобно Лондону: власти продолжают насаждать свою политическую версию об ответственности России, не предъявляя доказательств, — сказал нам дипломат.

Полную версию интервью с Послом Андреем Келиным ко Дню дипломатического работника РФ читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU