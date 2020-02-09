Неизвестный сообщил об угрозе взрыва поезда на Киевском вокале Москвы

9 Февр. 2020 2020-02-09T17:49:04+03:00

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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в поезде, который стоит на Киевском вокале Москвы и должен отправится по маршруту Кишинев – Москва.

«В настоящее время полицейские проверяют состав», - передает ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах столицы.

По данным источника, состав прибыл на 15-й путь вокзала. На данный момент устанавливается личность сообщившего.

Напомним, с декабря прошлого года постоянно поступают анонимные сообщения о «минировании». В основном речь идет об угрозе взрыва в аэропортах и судах. В декабре такие сообщения почти каждый день приходили в столичные районные суды. Также несколько раз сообщалось о «минирование» на этой неделе получили все станции Московского метро. В конце января из-за информации о минировании проверяли почти 300 объектов. В том числе телецентр «Останкино». Несколько дней назад в четыре районных суда Москвы поступили сообщения о «минировании».

ИСТОЧНИК KP.RU