Неизвестный сообщил об угрозе взрыва поезда на Киевском вокале Москвы
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в поезде, который стоит на Киевском вокале Москвы и должен отправится по маршруту Кишинев – Москва.
«В настоящее время полицейские проверяют состав», - передает ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах столицы.
По данным источника, состав прибыл на 15-й путь вокзала. На данный момент устанавливается личность сообщившего.
Напомним, с декабря прошлого года постоянно поступают анонимные сообщения о «минировании». В основном речь идет об угрозе взрыва в аэропортах и судах. В декабре такие сообщения почти каждый день приходили в столичные районные суды. Также несколько раз сообщалось о «минирование» на этой неделе получили все станции Московского метро. В конце января из-за информации о минировании проверяли почти 300 объектов. В том числе телецентр «Останкино». Несколько дней назад в четыре районных суда Москвы поступили сообщения о «минировании».
ИСТОЧНИК KP.RU