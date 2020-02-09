2020-02-09T18:37:34+03:00
Звезды

Комедия «Холоп» собрала в прокате 3 млрд рублей

Картина режиссёра Клима Шипенко побила рекорд спортивной драмы «Движение вверх» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комедия «Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате 3 млрд рублейКомедия «Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате 3 млрд рублейФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Картина режиссёра Клима Шипенко «Холоп» стала рекордно кассовой в истории российского кинопроката, собрав более 3 млрд рублей. Об этом сообщается на портале Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

В комедии «Холоп», которая вышла в прокат 26 декабря, родители «мажора» для перевоспитания своего сына специально воссоздают для него быт российской деревни и после подстроенной аварии герой сербского актера Милоша Биковича попадает в Россию XIX века.

Ранее сайт kp.ru публиковал комментарий американского исследователя массовой литературы, который рассказывал о причинах популярности комедии «Холоп».

Напомним, российские кинотеатры заработали при помощи этой картины 4,1 миллиарда рублей в течение новогодних праздников. Более 14,8 млн человек сходили в кино, рекордным днём стало 2 января, когда за сутки в кинотеатры сходили 2,3 миллиона россиян.

kirill_nagievkirill_nagiev
Фильм "Холоп"
2135 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Киев намерен создать две военные базы на Донбассе по стандартам НАТО
Посол Китая назвал виновных в панике вокруг коронавируса нового типа
СК возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки самолета в Усинске
Комедия «Холоп» собрала в прокате 3 млрд рублей
Армия Пакистана спасла пытавшуюся забраться на гору Мисс Финляндия-2013
Американцы посмеялись над снимком загорелого лица Трампа
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва поезда на Киевском вокале Москвы
Ученые назвали сроки пика распространения коронавируса
Стала известна причина жёсткой посадки самолета в Усинске
Мадонна пожаловалась на цензуру после того, как прервали ее концерт в Лондоне
Минск заявил о планах покупать российскую нефть по мировым ценам
Глава Canada Goose вылетел из числа миллиардеров из-за коронавируса
Голикова сообщила о проверках аптек, завышающих цены на медицинские маски
Четыре машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве: пострадали три человека
Пассажир случайно снял на видео жесткую посадку самолета в Усинске
"Респект пилотам! Спасли человеческие жизни": Появилось видео эвакуации людей с самолета, который сел "на брюхо" в Усинске
Не уступил дорогу: Массовую драку в Казахстане спровоцировал дорожный конфликт
В Китае сообщили о завершении "коронавирусного" карантина на лайнере World Dream в Гонконге
"Ложная повестка дня": Пушков высмеял заявления Яблонского о претензиях Польши к РФ
В Сети появилось видео посадки едва не сбитого самолета на российскую авиабазу в Сирии
Япония шесть лет не соглашается на безвизовый режим с РФ "из-за недостатка доверия"
США приостановили выдачу виз в Китае из-за коронавируса