Комедия «Холоп» собрала в прокате 3 млрд рублей

9 Февр. 2020 2020-02-09T18:37:34+03:00

Комедия «Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате 3 млрд рублей Фото: кадр из фильма

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Картина режиссёра Клима Шипенко «Холоп» стала рекордно кассовой в истории российского кинопроката, собрав более 3 млрд рублей. Об этом сообщается на портале Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

В комедии «Холоп», которая вышла в прокат 26 декабря, родители «мажора» для перевоспитания своего сына специально воссоздают для него быт российской деревни и после подстроенной аварии герой сербского актера Милоша Биковича попадает в Россию XIX века.

Ранее сайт kp.ru публиковал комментарий американского исследователя массовой литературы, который рассказывал о причинах популярности комедии «Холоп».

Напомним, российские кинотеатры заработали при помощи этой картины 4,1 миллиарда рублей в течение новогодних праздников. Более 14,8 млн человек сходили в кино, рекордным днём стало 2 января, когда за сутки в кинотеатры сходили 2,3 миллиона россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU