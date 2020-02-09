2020-02-09T18:46:19+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки самолета в Усинске

ЧП, по предварительным данным, случилось из-за наработавшей системы наведения на взлетно-посадочной полосе [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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СК возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки самолета в Усинске. Фото: "Усинск Онлайн"/ТАСССК возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки самолета в Усинске. Фото: "Усинск Онлайн"/ТАСС
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По факту жёсткой посадки самолёта Boeing 737-524 авиакомпании «Utair» рейса МосквыУсинск возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)», - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Напомним, у самолета авиакомпании «Utair» при соприкосновении со взлетно-посадочной полосой отломились стойки шасси, после чего самолет прокатился на «брюхе». Пилоту удалось остановить самолет, только съехав в сугроб, но было повреждено одно из крыльев лайнера. На борту находились 94 пассажира, за медпомощью обратился только один из них.

Как ранее сообщал сайт kp.ru в пресс-службе «Utair» сообщили, что при посадке лайнера в аэропорту Усинска не работала система наведения на взлетно-посадочную полосу, не работали огни подхода к полосе. Однако авиаперевозчик отметил, что диспетчеры воздушной гавани смогли передать экипажу самолета необходимые сведения о состоянии полосы.

Аварийная посадка в УСинске. Видео Евгения Потапова..

ИСТОЧНИК KP.RU

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