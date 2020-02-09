2020-02-09T19:19:00+03:00
Политика

Киев намерен создать две военные базы на Донбассе по стандартам НАТО

Глава Минобороны Украины сообщил, что речь идет о Мариуполе и Северодонецке
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк.Министр обороны Украины Андрей Загороднюк.Фото: REUTERS
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Украинские власти собираются открыть военные базы по стандартам НАТО, в том числе в Донецкой и Луганской областях. Такое заявление сделал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО», - сказал глава военного ведомства Украины в интервью украинскому англоязычному изданию «Киев пост», выдержки из которого опубликованы на сайте министерства.

Загороднюк сообщил, что Киев уже строит «в чистом поле» два военных объекта. Один из них находится в Мариуполе (Донецкой области), а другой - в Северодонецке (Луганской области).

Напомним, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что для достижения цели Киев готов применить силу на Донбассе. В ДНР ответили, что на любую попытку наступления ответят «тотальным усмирением».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Киев намерен создать две военные базы на Донбассе по стандартам НАТО
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