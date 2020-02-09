На Великобританию обрушился сильнейший за семь лет шторм: тысячи домов остались без света
На Великобританию обрушился сильнейшей за последние семь лет шторм, который привел к закрытию мостов, дорог, отмене авиарейсов, а также переносу спортивных соревнований. Железнодорожные компании просят по возможности воздерживаться в воскресенье от поездок.
Cильный ветер обрывает линии электропередачиФото: REUTERS
Шторм на острове Нордерней, недалеко от побережья Северного моря в Германии.
Уже тысячи домов остались без света из-за того, что сильный ветер обрывает линии электропередачи. Спасательные службы сообщают о вырванных с корнем деревьях, которые придавливают автомобили.
Метеорологи предупредило о возможности сильнейших ливнейФото: REUTERS
Метеорологи предупредили о возможности сильнейших ливней со шквалистым ветром на всей территории страны. В Шотландии и Северной Ирландии прогнозируют снегопад. В ряде районов сообщили о наводнениях.
Ряд районов сообщили о наводненияхФото: REUTERS
Напомним, в январе сильнейший шторм обрушился на Испанию. Жертвами одной из самых сильных бурь за последние годы стали по меньшей мере 13 человек, пострадали около 80.
В Великобритании из-за сильнейшего шторма отменены авиарейсы, закрыты мосты и перекрыты дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU