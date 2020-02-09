2020-02-09T19:44:40+03:00
Происшествия

На Великобританию обрушился сильнейший за семь лет шторм: тысячи домов остались без света

В Соединённом Королевстве закрывают мосты, перекрывают дороги и отменяют авиарейсы [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На Великобританию обрушился сильнейший за 7 лет шторм: тысячи домов остались без светаНа Великобританию обрушился сильнейший за 7 лет шторм: тысячи домов остались без светаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Великобританию обрушился сильнейшей за последние семь лет шторм, который привел к закрытию мостов, дорог, отмене авиарейсов, а также переносу спортивных соревнований. Железнодорожные компании просят по возможности воздерживаться в воскресенье от поездок.

Cильный ветер обрывает линии электропередачи Фото: REUTERS

Cильный ветер обрывает линии электропередачиФото: REUTERS

Шторм на острове Нордерней, недалеко от побережья Северного моря в Германии.

Уже тысячи домов остались без света из-за того, что сильный ветер обрывает линии электропередачи. Спасательные службы сообщают о вырванных с корнем деревьях, которые придавливают автомобили.

Метеорологи предупредило о возможности сильнейших ливней Фото: REUTERS

Метеорологи предупредило о возможности сильнейших ливнейФото: REUTERS

Метеорологи предупредили о возможности сильнейших ливней со шквалистым ветром на всей территории страны. В Шотландии и Северной Ирландии прогнозируют снегопад. В ряде районов сообщили о наводнениях.

Ряд районов сообщили о наводнениях Фото: REUTERS

Ряд районов сообщили о наводненияхФото: REUTERS

Напомним, в январе сильнейший шторм обрушился на Испанию. Жертвами одной из самых сильных бурь за последние годы стали по меньшей мере 13 человек, пострадали около 80.

В Великобритании из-за сильнейшего шторма отменены авиарейсы, закрыты мосты и перекрыты дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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