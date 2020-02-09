9 Февр. 2020 2020-02-09T20:08:43+03:00

Китай выделяет более 10 млрд долларов на борьбу с коронавирусом Фото: REUTERS

Средства пойдут на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение

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Китай выделит 71,85 миллиарда юаней (10,26 миллиарда долларов) на борьбу с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщило Министерство финансов КНР.

«Министерство направит средства на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение», - говорится в заявлении на сайте Минфина.

В ведомстве сообщили, что деньги также пойдут на предметы борьбы с коронавирусом в регионах.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о запуске специального «Плана стратегической подготовки для поддержки государств в предотвращении, выявлении и диагностике передачи коронавируса» и призывала мировое сообщество выделить 675 млн долларов на борьбу с распространением нового заболевания.

Как сообщал сайт kp.ru, по данным на воскресенье, 9 февраля, число погибших от коронавируса в Китае выросло до 811 человек, заражённых - более 37 тысяч. Ученые сообщили, что пик распространения заболевания может прийтись на вторую половину февраля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758251" frameborder="0"></iframe> На улицах китайского Уханя появились вооруженные патрули в медицинских халатах.

ИСТОЧНИК KP.RU