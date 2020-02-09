Федор Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на игру против "Севильи"

9 Февр. 2020 2020-02-09T20:09:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Форвард сборной России по футболу Федор Смолов в свой день рождения, а ему исполняется 9 февраля ровно 30 лет, попал в стартовый состав своего клуба "Сельта" на матч 23 тура чемпионата Испании. Сегодня команда принимает на своем поле в городе Виго "Севилью".

Стартовый состав хозяев поля: Рубен, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Окай, Бельтран, Рафинья, Мендес, Аспас, Смолов.

Стартовый состав "Севильи": Вацлик, Навас, Гомес, Карлос, Эскудеро, Фернандо, Хордан, Васкес, Окампос, Сусо, Эн-Несири.

Матч Сельта - Севилья начнется в 20:30 по московскому времени. "Сельта" с 17 очкми перед стартом поединка занимает последнее, 20 место в чемпионате Испании. А вот у "Севильи" после 22 игр 39 очков и 5 место в Ла Лиге. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Сельта - Севилья.

ИСТОЧНИК KP.RU