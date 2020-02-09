2020-02-09T20:24:31+03:00
В мире

Пожилую китаянку вылечили от коронавируса в ОАЭ

Жительница Уханя стала одной из семи инфицированных на территории Арабских Эмират [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Пожилую китаянку вылечили от коронавируса в ОАЭПожилую китаянку вылечили от коронавируса в ОАЭФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Пожилая гражданка Китая, приехавшая в Объединенных Арабских Эмиратах в туристическую поездку, полностью излечилась от коронавируса нового типа. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ.

«Одна из четырех заболевших в китайской семье - бабушка семейства, которой исполнилось 73 года, выздоровела и в состоянии вернуться к повседневной жизни в обычном режиме», - заявили в ведомстве.

«Все анализы показали, что она здорова и полностью излечилась от болезни», - агентство новостей WAM слова врача Хусейн Абдеррахман ар-Ранд.

Пожилая китаянка приехала в ОАЭ в конце января из китайского города Ухань и стала одной из семи инфицированных на территории Арабских Эмират.

Напомним, несколько дней назад, 7 февраля, в Китае от коронавируса вылечили самого пожилого пациента. 91-летний мужчина был госпитализирован с пневмонией 23 января.

Что думают в Китае о коронавирусе?.Видео: Алена Повх

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это наука»: в США студенты смогут получить степень по «каннабису»
Пожилую китаянку вылечили от коронавируса в ОАЭ
Федор Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на игру против "Севильи"
Китай выделяет более 10 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
На Великобританию обрушился сильнейший за семь лет шторм: тысячи домов остались без света
Киев намерен создать две военные базы на Донбассе по стандартам НАТО
Посол Китая назвал виновных в панике вокруг коронавируса нового типа
СК возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки самолета в Усинске
Комедия «Холоп» собрала в прокате 3 млрд рублей
Армия Пакистана спасла пытавшуюся забраться на гору Мисс Финляндия-2013
Американцы посмеялись над снимком загорелого лица Трампа
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва поезда на Киевском вокале Москвы
Ученые назвали сроки пика распространения коронавируса
Стала известна причина жёсткой посадки самолета в Усинске
Мадонна пожаловалась на цензуру после того, как прервали ее концерт в Лондоне
Минск заявил о планах покупать российскую нефть по мировым ценам
Глава Canada Goose вылетел из числа миллиардеров из-за коронавируса
Голикова сообщила о проверках аптек, завышающих цены на медицинские маски
Четыре машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве: пострадали три человека
Пассажир случайно снял на видео жесткую посадку самолета в Усинске
"Респект пилотам! Спасли человеческие жизни": Появилось видео эвакуации людей с самолета, который сел "на брюхо" в Усинске
Не уступил дорогу: Массовую драку в Казахстане спровоцировал дорожный конфликт
В Китае сообщили о завершении "коронавирусного" карантина на лайнере World Dream в Гонконге
"Ложная повестка дня": Пушков высмеял заявления Яблонского о претензиях Польши к РФ
В Сети появилось видео посадки едва не сбитого самолета на российскую авиабазу в Сирии
Япония шесть лет не соглашается на безвизовый режим с РФ "из-за недостатка доверия"
США приостановили выдачу виз в Китае из-за коронавируса