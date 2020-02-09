Пожилую китаянку вылечили от коронавируса в ОАЭ
Пожилая гражданка Китая, приехавшая в Объединенных Арабских Эмиратах в туристическую поездку, полностью излечилась от коронавируса нового типа. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ.
«Одна из четырех заболевших в китайской семье - бабушка семейства, которой исполнилось 73 года, выздоровела и в состоянии вернуться к повседневной жизни в обычном режиме», - заявили в ведомстве.
«Все анализы показали, что она здорова и полностью излечилась от болезни», - агентство новостей WAM слова врача Хусейн Абдеррахман ар-Ранд.
Пожилая китаянка приехала в ОАЭ в конце января из китайского города Ухань и стала одной из семи инфицированных на территории Арабских Эмират.
Напомним, несколько дней назад, 7 февраля, в Китае от коронавируса вылечили самого пожилого пациента. 91-летний мужчина был госпитализирован с пневмонией 23 января.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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