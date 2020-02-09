Посол Китая назвал бредом сообщения об искусственном происхождении коронавируса

9 Февр. 2020 2020-02-09T21:23:07+03:00

Дипломат отметил, что учёные пока не могут доподлинно установить природу нового заболевания [видео]

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Посол Китая в США Цуй Тянька назвал абсолютным бредом информацию о том, что новый тип коронавируса является биологическим оружием и имеет искусственную природу.

«Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред», - так дипломат прокомментировал сообщения о том, что коронавирус был создан в военной лаборатории Соединённых Штатов или Китая.

Цуй Тянька отметил, что на данный момент учёные не могут точно назвать происхождение нового вируса.

«По предварительным данным, от каких-то животных. Но мы должны узнать об этом больше», - заключил китайский посол.

Напомним, ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что паника вокруг вспышки коронавируса нового типа и его распространения выгодна тем, кто хочет сдержать развитие КНР.

Как сообщал сайт kp.ru, по данным на воскресенье, 9 февраля, число погибших от коронавируса в Китае выросло до 811 человек, заражены больше 37 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU