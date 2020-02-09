Ливни в Австралии потушили горевший 74 дня лес, людей эвакуируют из-за затопления

9 Февр. 2020 2020-02-09T23:30:58+03:00

Ливни в Австралии потушили горевший 74 дня лес, но теперь людей эвакуируются из-за затопления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Погодные условия лишили электричества почти 137 тысяч человек

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В Австралии около 137 тысяч жителей остались без электроэнергии из-за сильных ливней, которые смогли потушить горевший 74 дня лес. На востоке Сиднея из подтопленных районов эвакуируют людей.

«Сейчас нам поступают сотни звонков с просьбами о помощи из-за столбов ЛЭП и деревьев, падающих на машины, дома и дороги, а также из-за перебоев в подаче электроэнергии, повреждённых дорог и дорожных знаков», - передает газета The Sydney Morning Herald сообщение полиции штата Новый Южный Уэльс.

На востоке Сиднея из подтопленных районов эвакуируют людейФото: REUTERS

Как сообщает издание, в районе лагуны Наррабин провели эвакуацию жителей около четырёх тысяч домов. Служба ЧС штата Новый Южный Уэльс опасалась, что люди могут остаться без доступа к питьевой воде.

Наибольшее количество осадков зафиксировано на юге прибрежного города Вуллонгонг. С утра 9 февраля там выпало 266 миллиметров осадков.

В Австралии около 137 тысяч жителей остались без электроэнергии из-за сильных ливнейФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, пожароопасный сезон в Австралии начался в сентябре. Огонь уничтожил больше 1500 домов. В начале января, на востоке страны из-за лесных пожаров были заблокированы тысячи людей, которых начали эвакуировать на вертолетах. Три природных пожара объединились в один и приобрели масштабы, превышавшие по площади нью-йоркского района Манхеттен. Для борьбы с природной стихией австралийские власти призвали 3 тысячи военных.

Когда, 7 января, в пострадавших от пожаров районах Австралии пошел дождь, власти предупреждали, что это всего лишь временная передышка. Однако проливные дожди не оставляют страну в покое и через насколько дней смогли потушить пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU