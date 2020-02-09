2020-02-09T23:30:58+03:00
Происшествия

Ливни в Австралии потушили горевший 74 дня лес, людей эвакуируют из-за затопления

Погодные условия лишили электричества почти 137 тысяч человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Ливни в Австралии потушили горевший 74 дня лес, но теперь людей эвакуируются из-за затопленияЛивни в Австралии потушили горевший 74 дня лес, но теперь людей эвакуируются из-за затопленияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Австралии около 137 тысяч жителей остались без электроэнергии из-за сильных ливней, которые смогли потушить горевший 74 дня лес. На востоке Сиднея из подтопленных районов эвакуируют людей.

«Сейчас нам поступают сотни звонков с просьбами о помощи из-за столбов ЛЭП и деревьев, падающих на машины, дома и дороги, а также из-за перебоев в подаче электроэнергии, повреждённых дорог и дорожных знаков», - передает газета The Sydney Morning Herald сообщение полиции штата Новый Южный Уэльс.

На востоке Сиднея из подтопленных районов эвакуируют людей Фото: REUTERS

На востоке Сиднея из подтопленных районов эвакуируют людейФото: REUTERS

Как сообщает издание, в районе лагуны Наррабин провели эвакуацию жителей около четырёх тысяч домов. Служба ЧС штата Новый Южный Уэльс опасалась, что люди могут остаться без доступа к питьевой воде.

Наибольшее количество осадков зафиксировано на юге прибрежного города Вуллонгонг. С утра 9 февраля там выпало 266 миллиметров осадков.

В Австралии около 137 тысяч жителей остались без электроэнергии из-за сильных ливней Фото: REUTERS

В Австралии около 137 тысяч жителей остались без электроэнергии из-за сильных ливнейФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, пожароопасный сезон в Австралии начался в сентябре. Огонь уничтожил больше 1500 домов. В начале января, на востоке страны из-за лесных пожаров были заблокированы тысячи людей, которых начали эвакуировать на вертолетах. Три природных пожара объединились в один и приобрели масштабы, превышавшие по площади нью-йоркского района Манхеттен. Для борьбы с природной стихией австралийские власти призвали 3 тысячи военных.

Когда, 7 января, в пострадавших от пожаров районах Австралии пошел дождь, власти предупреждали, что это всего лишь временная передышка. Однако проливные дожди не оставляют страну в покое и через насколько дней смогли потушить пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Со щита «Родины-матери» в Киеве хотят убрать герб СССР
Ливни в Австралии потушили горевший 74 дня лес, людей эвакуируют из-за затопления
Иран запустил ракету со спутником, но вывести его на орбиту не получилось
В Счетной палате рассказали о негативном влиянии коронавируса на мировую и российскую экономику
Шторм в Великобритании помог лайнеру за рекордное время перелететь через Атлантику
Коронавирус нового типа впервые обнаружили у гражданина Украины
В Нью-Йорке мужчина открыл огонь в полицейском участке: один человек ранен
Посол Китая назвал бредом сообщения об искусственном происхождении коронавируса
«Это наука»: в США студенты смогут получить степень по «каннабису»
Пожилую китаянку вылечили от коронавируса в ОАЭ
Федор Смолов попал в стартовый состав "Сельты" на игру против "Севильи"
Китай выделяет более 10 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
На Великобританию обрушился сильнейший за семь лет шторм: тысячи домов остались без света
Киев намерен создать две военные базы на Донбассе по стандартам НАТО
Посол Китая назвал виновных в панике вокруг коронавируса нового типа