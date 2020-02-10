Охрана Белого дома задержала мужчину с ножом, угрожавшего убить Трампа
Полиция Вашингтона недалеко от Белого дома задержала мужчину, который угрожал убить президента США Дональда Трампа, передает газета Washington Post со ссылкой на правоохранителей округа Колумбия.
Отмечается, что инцидент произошел днем в субботу, 8 февраля, но известно о задержании злоумышленника возле президентской резиденции стало только в воскресенье. Задержанным оказался 25-летний житель Флориды по имени Роджер Хеджпет (Roger Hedgepeth), он заявил полицейским, что у него при себе есть нож, которым он собирался «убить президента Дональда Трампа». На поясе нарушителя действительно висел чехол с ножом с лезвием длиной почти девять сантиметров (3,5 дюйма), а также пустая кобура от пистолета.
Молодого человека поместили под стражу. По данным Секретной службы США, в обязанности которой входит охрана первых лиц страны, злоумышленник стоит на учете у психиатра.
ИСТОЧНИК KP.RU