2020-02-10T01:47:18+03:00
В мире

Охрана Белого дома задержала мужчину с ножом, угрожавшего убить Трампа

По данным Секретной службы США, злоумышленник стоит на учете у психиатра
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Охрана Белого дома задержала мужчину, угрожавшего убить президента СШАОхрана Белого дома задержала мужчину, угрожавшего убить президента СШАФото: REUTERS
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Полиция Вашингтона недалеко от Белого дома задержала мужчину, который угрожал убить президента США Дональда Трампа, передает газета Washington Post со ссылкой на правоохранителей округа Колумбия.

Отмечается, что инцидент произошел днем в субботу, 8 февраля, но известно о задержании злоумышленника возле президентской резиденции стало только в воскресенье. Задержанным оказался 25-летний житель Флориды по имени Роджер Хеджпет (Roger Hedgepeth), он заявил полицейским, что у него при себе есть нож, которым он собирался «убить президента Дональда Трампа». На поясе нарушителя действительно висел чехол с ножом с лезвием длиной почти девять сантиметров (3,5 дюйма), а также пустая кобура от пистолета.

Молодого человека поместили под стражу. По данным Секретной службы США, в обязанности которой входит охрана первых лиц страны, злоумышленник стоит на учете у психиатра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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