2020-02-10T03:23:49+03:00
Наука

Запуск ракеты Antares с кораблем Cygnus в США отменили за две минуты до старта

Космический грузовик должен был доставить на МКС продукты и оборудование
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до стартаЗапуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до стартаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus, который должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) продукты и оборудование, отменили за две минуты до старта.

Об этом объявила ведущая прямой трансляции запуска, которая велась на сайте NASA. Пуск с космодрома, расположенного на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане, был запланирован на 17:39 воскресенье по местному времени (01:39 понедельника мск), однако сначала старт перенесли на пять минут, а потом и вовсе отменили.

«Мы прервали сегодняшний запуск из-за нештатных показаний наземного оборудования», - сообщила на своей странице в Twitter корпорация Northrop Grumman, которая производит космические грузовики Cygnus.

Корабль должен был доставить на МКС около 3,6 тонны различных грузов: продукты, предметы первой необходимости, оборудование и приборы для научных исследований. Когда состоится следующая попытка запуска, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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