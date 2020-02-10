2020-02-10T09:05:18+03:00
Политика

Лавров: Россия не против обмена послами с Украиной

Страны до сих пор сильно связаны в экономике, гуманитарных сферах и в области транспорта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Украина была той, кто отозвала посла и грозилась полностью разорвать дипломатические отношения с Россией, однако сейчас ходят слухи, что президент страны Владимир Зеленский не против вновь обменяться диппредставителями. В Москве такое решение только поддержат, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях", - сказал дипломат.

По его мнению, неразумно возводить барьеры, в том числе в области авиасообщения, железнодорожного движения и общения граждан.

"Кто-то съездил в Крым, и всё - человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива", - сказал Лавров в интервью "Российской газете".

Сайт kp.ru писал, что в прошлом месяце о готовности поехать послом на Украину заявила депутат Наталья Поклонская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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