В США рассказали, что помешает им победить в войне с Россией

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:00:24+03:00

Естественным препятствием на пути к триумфу станут реки и мосты

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Реки станут естественным препятствием на пути Соединенных Штатов к победе в возможной войне с Россией. К такому выводу пришли эксперты американского издания Breaking Defense.

Они предположили, что местом проведения боевых действий станет Восточная Европа, которая представляет собой равнину со множеством рек. Например, Висла протекает через всю Польшу, и для отправки подкреплений или отступления военнослужащим стран-членов НАТО придется пользоваться мостами, а они редко могут выдерживать вес более 55 тонн.

Дело в том, что их специально строили под советские 45-тонные танки, а американский M1 Abrams весит более 60 кг. Британский Challanger II, немецкий Leopard II и французский Leclerc тоже недалеко ушли.

Войска США, конечно, могут возводить мосты и под огнем, но возможности ограничены, считает автор статьи.

Сайт kp.ru писал, что ранее другое американское издание National Interest назвало пять самых грозных видов советских вооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU