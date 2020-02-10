Почти половина пациентов с коронавирусом на первом этапе распространения инфекции заразились в больнице

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:27:22+03:00

Число заболевших коронавирусом в декабре увеличилось за счет передачи вируса в больнице Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Ученые выяснили, что скачек в распространении коронавируса на первом этапе эпидемии произошел в больнице.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA, 41% из первых 138 пациентов в Ухане были инфицированы в больнице. Это называется "внутрибольничная передача". врачи тогда просто не знали, что представляет собой новый тип вируса, как он передается и насколько опасен. Коронавирус выявили медики Уханя в конце 2019 года. 31 декабря они уведомили ВОЗ, что столкнулись с новым заболеванием.

По данным на 10 февраля погибли уже больше 900 человек.

- Больничная передача была заподозрена в качестве предполагаемого механизма заражения для медицинских работников 29% от общего числа зараженных, а также госпитализированных пациентов -12,3%,- сообщили исследователи.

Симптомы у всех заболевших были одинаковы - в 98,6% случаев это лихорадка, , еще 69,6% ощущали усталость, на сухой кашель пожаловались 59 процентов заразившихся.

ИСТОЧНИК KP.RU