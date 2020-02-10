2020-02-10T11:02:47+03:00
Общество

Рубль вырос по отношению к доллару и евро

По данным Московской биржи американская валюта стоит 63,94 рубля
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Рубль демонстрирует ростРубль демонстрирует ростФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На открытии торгов Московской биржи курс доллара по отношению к рублю снизился на 18 копеек. Американская валюта сейчас стоит 63,94 рубля.

Евро тоже подешевел, но не так сильно, как доллар – всего на 10 копеек. Европейскую валюту продают за 70,06 рубля, сообщает ТАСС.

В начале февраля наоборот отмечали тенденцию к росту американской валюты - доллар 3 февраля впервые в 2020 году преодолел отметку в 64 рубля. Тогда позиции рубля ослабели на фоне появления новостей о первых случаях заражения коронавирусом. Напомним, в России официально подтверждены два случая заболевания вирусом из Китая. Оба заболевших - граждане КНР.

Юань, кстати, 10 февраля тоже подешевел, на 0,007 копеек и стоит 9,12 рублей.

Индекс РТС достиг отметки в 1522,7 пункта (поднялся на 0,3%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МИД РФ пообещали, что "Северный поток-2" будет достроен
В Китае зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа
Эксперт оценил новый способ кражи денег со счетов
В больнице Пхукета находится один россиянин, пострадавший при столкновении катеров
Рубль вырос по отношению к доллару и евро
Суд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" по делу об убийстве
Выплаты к 75-летию Победы будут начислены ветеранам автоматически
Пушков высмеял недовольство Украины новой санкционной процедурой СЕ
Половина первокурсников не планируют работать по выбранной специальности
Почти половина пациентов с коронавирусом на первом этапе распространения инфекции заразились в больнице
В США рассказали, что помешает им победить в войне с Россией
Военнослужащим пообещали скидки в торговых сетях
На борту круизного лайнера в Японии коронавирус подтвердили еще у 60 человек
Правительство выделит более 71 млрд рублей на выплаты ветеранам
Эминем ворвался на премию "Оскар" с песней Lose Yourself
80% корпоративных сетей заражено вирусами