Рубль вырос по отношению к доллару и евро

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:02:47+03:00

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На открытии торгов Московской биржи курс доллара по отношению к рублю снизился на 18 копеек. Американская валюта сейчас стоит 63,94 рубля.

Евро тоже подешевел, но не так сильно, как доллар – всего на 10 копеек. Европейскую валюту продают за 70,06 рубля, сообщает ТАСС.

В начале февраля наоборот отмечали тенденцию к росту американской валюты - доллар 3 февраля впервые в 2020 году преодолел отметку в 64 рубля. Тогда позиции рубля ослабели на фоне появления новостей о первых случаях заражения коронавирусом. Напомним, в России официально подтверждены два случая заболевания вирусом из Китая. Оба заболевших - граждане КНР.

Юань, кстати, 10 февраля тоже подешевел, на 0,007 копеек и стоит 9,12 рублей.

Индекс РТС достиг отметки в 1522,7 пункта (поднялся на 0,3%).

ИСТОЧНИК KP.RU