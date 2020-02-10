В МИД РФ пообещали, что "Северный поток-2" будет достроен

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:40:17+03:00

Санкции способны задержать реализацию проекта, но не остановить ее

Изменить размер текста: A A

Строительство газопровода "Северный поток — 2" будет успешно завершено, несмотря на предпринимаемые США попытки остановить его. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

"Вмешательство Вашингтона, продолжающего цинично в собственных интересах использовать зависимость мировой экономики от доллара США, задержало завершение строительства газопровода "Северный поток — 2", - напомнил дипломат.

При этом он подчеркнул, что санкции не остановят реализацию проекта, и МИД будет этому максимально способствовать, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в конце 2019 года США включили санкции против "Северного потока-2" в свой оборонный бюджет. Под ограничительные меры попали компании, которые помогают в строительстве газопровода.

А накануне немецкая газета Handelsblatt сообщила, что Вашингтон может ввести новые санкции. Они будут нацелены на инвесторов и компании, которые будут принимать газ из "Северного потока-2".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751287" frameborder="0"></iframe> Владимир Чижов: «Санкции замедлят, но не остановят 'Северный поток-2'».Санкции США в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" могут задержать, но не остановить ход проекта. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на онлайн пресс-конференции организованной МИА "Россия сегодня" в понедельник

ИСТОЧНИК KP.RU