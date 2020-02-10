2020-02-10T12:37:57+03:00
Общество

В России подешевели экскурсионные поездки в Европу

Стоимость снизилась почти на три тысячи рублей
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В России подешевели туры в ЕвропуВ России подешевели туры в ЕвропуФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В России снизились цены на экскурсионные туры в Европу. В декабре их средняя стоимость составила 41,5 тыс. рублей. Для сравнения в 2018 году ценник составлял 44 тысячи рублей.

Специалисты Росстата анализировали туры на восемь дней. В их стоимость входит билет на скорый поезд от Москвы до Бреста и обратно, проезд на автобусе по маршруту, трансфер, проживание в двухместном номере отеля 3–4*, завтраки, медицинская страховка, обзорные экскурсии по отдельным городам и музеям Европы.

Самые дешевые путевки в Европу продаются в Саратовской области - 23,1 тыс. рублей, и в Астраханской области - 25,9 тыс.рублей. А самые дорогие в Москве - 60,4 тыс.рублей и Калужской области – 54 тыс.рублей.

Экономнее всего в 2019 году автобусный тур по городам Европы стоил в декабре и марте, а дороже всего – в августе и июле.

Средняя стоимость экскурсионной поездки в Германию за год снизилась на 1% - 62,4 тыс. рублей. Туры во Францию подешевели на 7% — до 65,6 тыс. рублей.

Четырехдневная поездка в Финляндию обойдется в 26,3 тыс. рублей (-9%).

- Туроператоры стремятся сохранить клиентскую базу и многие опускают цены. Часто прибыль с продажи тура минимальная, но высокая конкуренция на рынке подталкивает на данный шаг, - комментирует NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Чаще всего российские туристы выбирают Вену, Прагу и Берлин. При этом в рамках одной поездки они зачастую посещают несколько государств, чтобы была возможность совместить познавательную и оздоровительную составляющую.

Ранее эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы из России. Самыми раздражающими признаны задержки и переносы рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инкубационный период нового коронавируса оказался больше ожидаемого
Меньше всего рожают в Ленобласти, а больше всего - в Чечне
В России подешевели экскурсионные поездки в Европу
В Госдуме прокомментировали статью американских СМИ о возможной войне с Россией
Глава Минобрнауки пообещал не вести «крестовые походы» при сокращении числа вузов
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Семерых фигурантов дела "Сети"* приговорили к колонии за терроризм
Правительство поручило сформировать стратегический запас масок на случай коронавируса в России
Путин: "Международная обстановка становится более турбулентной"
Китайцы первыми в мире разработали возможную вакцину от коронавируса: лекарство уже тестируют на мышах
Умер Валерий Зеленогорский: писателя не стало в возрасте 70 лет
Телеведущие приняли маму Киану Ривза на Оскар 2020 за его девушку из-за седых волос
В МИД РФ пообещали, что "Северный поток-2" будет достроен
В Китае зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа
Эксперт оценил новый способ кражи денег со счетов
В больнице Пхукета находится один россиянин, пострадавший при столкновении катеров
Рубль вырос по отношению к доллару и евро
Суд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" по делу об убийстве
Выплаты к 75-летию Победы будут начислены ветеранам автоматически
Пушков высмеял недовольство Украины новой санкционной процедурой СЕ
Половина первокурсников не планируют работать по выбранной специальности
Почти половина пациентов с коронавирусом на первом этапе распространения инфекции заразились в больнице
В США рассказали, что помешает им победить в войне с Россией
Военнослужащим пообещали скидки в торговых сетях
На борту круизного лайнера в Японии коронавирус подтвердили еще у 60 человек
Правительство выделит более 71 млрд рублей на выплаты ветеранам
Эминем ворвался на премию "Оскар" с песней Lose Yourself
80% корпоративных сетей заражено вирусами