В России подешевели экскурсионные поездки в Европу

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:37:57+03:00

Стоимость снизилась почти на три тысячи рублей

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В России снизились цены на экскурсионные туры в Европу. В декабре их средняя стоимость составила 41,5 тыс. рублей. Для сравнения в 2018 году ценник составлял 44 тысячи рублей.

Специалисты Росстата анализировали туры на восемь дней. В их стоимость входит билет на скорый поезд от Москвы до Бреста и обратно, проезд на автобусе по маршруту, трансфер, проживание в двухместном номере отеля 3–4*, завтраки, медицинская страховка, обзорные экскурсии по отдельным городам и музеям Европы.

Самые дешевые путевки в Европу продаются в Саратовской области - 23,1 тыс. рублей, и в Астраханской области - 25,9 тыс.рублей. А самые дорогие в Москве - 60,4 тыс.рублей и Калужской области – 54 тыс.рублей.

Экономнее всего в 2019 году автобусный тур по городам Европы стоил в декабре и марте, а дороже всего – в августе и июле.

Средняя стоимость экскурсионной поездки в Германию за год снизилась на 1% - 62,4 тыс. рублей. Туры во Францию подешевели на 7% — до 65,6 тыс. рублей.

Четырехдневная поездка в Финляндию обойдется в 26,3 тыс. рублей (-9%).

- Туроператоры стремятся сохранить клиентскую базу и многие опускают цены. Часто прибыль с продажи тура минимальная, но высокая конкуренция на рынке подталкивает на данный шаг, - комментирует NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Чаще всего российские туристы выбирают Вену, Прагу и Берлин. При этом в рамках одной поездки они зачастую посещают несколько государств, чтобы была возможность совместить познавательную и оздоровительную составляющую.

Ранее эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются туристы из России. Самыми раздражающими признаны задержки и переносы рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU