2020-02-10T12:52:23+03:00
Общество

Меньше всего рожают в Ленобласти, а больше всего - в Чечне

В Росстате подсчитывают рождаемость за 2019 год
Елена АКИМОВА
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Названы регионы с самой высокой и низкой рождаемостьюНазваны регионы с самой высокой и низкой рождаемостьюФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Росстате подводят итоги 2019 года. Специалисты посчитали сколько детей родилось за отчетный период и составили рейтинг регионов с самой высокой и низкой рождаемостью.

Хуже всего оказался показатель у Ленинградской области (7,3 родившегося на 1000 человек населения). А в лидерах Чеченская республика - 20,7 родившихся на 1000 человек населения.

Регионы с самой низкой рождаемостью:

Ленинградская область – 7,3 родившихся на 1000 человек населения,

Республика Мордовия - 7,5,

Смоленская, Тамбовская и Тульская области — 7,6,

Ивановская и Пензенская области - 7,9,

Орловская область - 8,1,

Владимирская область - 8,2,

Саратовская - 8,3.

Регионы с самой высокой рождаемостью:

Чеченская Республика - 19,2 родившихся на 1000 человек населения,

Республика Тыва - 18,9,

Республике Ингушетия - 15,9.

Кстати, в 2018 году рейтинг регионов с самой низкой рождаемостью тоже возглавила Ленинградская область (7,6). На второй строчке была Тамбовская область (8,1), а третья позиция у Республики Мордовия (8,3).

Рейтинг высокой рождаемости 2018 оказался аналогичным: Чеченская Республика — 20,7 родившегося на 1000 человек населения), Республика Тыва — 20,2, Республика Ингушетия — 16,3.

По данным «Ридуса», всего в 2019 году на территории РФ родились 1 484 517 детей. Годом ранее данный показатель был почти на 120 тысяч больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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