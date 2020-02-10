Меньше всего рожают в Ленобласти, а больше всего - в Чечне
В Росстате подводят итоги 2019 года. Специалисты посчитали сколько детей родилось за отчетный период и составили рейтинг регионов с самой высокой и низкой рождаемостью.
Хуже всего оказался показатель у Ленинградской области (7,3 родившегося на 1000 человек населения). А в лидерах Чеченская республика - 20,7 родившихся на 1000 человек населения.
Регионы с самой низкой рождаемостью:
Ленинградская область – 7,3 родившихся на 1000 человек населения,
Республика Мордовия - 7,5,
Смоленская, Тамбовская и Тульская области — 7,6,
Ивановская и Пензенская области - 7,9,
Орловская область - 8,1,
Владимирская область - 8,2,
Саратовская - 8,3.
Регионы с самой высокой рождаемостью:
Чеченская Республика - 19,2 родившихся на 1000 человек населения,
Республика Тыва - 18,9,
Республике Ингушетия - 15,9.
Кстати, в 2018 году рейтинг регионов с самой низкой рождаемостью тоже возглавила Ленинградская область (7,6). На второй строчке была Тамбовская область (8,1), а третья позиция у Республики Мордовия (8,3).
Рейтинг высокой рождаемости 2018 оказался аналогичным: Чеченская Республика — 20,7 родившегося на 1000 человек населения), Республика Тыва — 20,2, Республика Ингушетия — 16,3.
По данным «Ридуса», всего в 2019 году на территории РФ родились 1 484 517 детей. Годом ранее данный показатель был почти на 120 тысяч больше.
ИСТОЧНИК KP.RU