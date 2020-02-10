Россияне назвали самые сексуальные города в мире

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:21:09+03:00

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Рио-де-Жанейро стал самым сексуальным городом, по мнению россиян. Эксперты Aviasales опросили десять тысяч пользователей в социальных сетях, и 20% из них проголосовали именно за это местечко в Латинской Америке.

Критериями отбора могли быть праздники, местная кухня, красивые люди или даже то, как они говорят, но бразильский Рио пришелся респондентам по вкусу, в основном, из-за фестивалей, участники которых одеваются в откровенные наряды и ведут себя максимально открыто.

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ИСТОЧНИК KP.RU