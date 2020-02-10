Песков: Россия пока не обсуждала с Украиной вопрос обмена послами

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:25:50+03:00

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Россия и Украина пока не обсуждали взаимное возвращение послов, поэтому говорить о возможных кандидатах на пост главы дипломатической миссии преждевременно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом между странами на экспертном уровне определенные контакты имеют место, вместе с тем, предметного разговора об обмене главами дипломатических миссий до сих пор не было", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что такая готовность декларируется министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU