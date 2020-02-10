Полиция Москвы задержала мужчину, который сымитировал приступ от коронавируса
Полиция Москвы задержала молодого человека, который подозревается в имитации приступа, вызванного новым типом коронавируса.
Согласно данным правоохранителей, 2 февраля молодой человек вошел в вагон поезда на станции метро "Улица 1905 года", упал на пол и начал кричать, что заражен опасной инфекцией, с целью вызвать панику у окружающих. Позже видеозапись с подробностями случившегося была опубликована в интернете.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство в общественном транспорте")", - приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте ведомства.
Пранк о коронавирусе в московском метро.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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