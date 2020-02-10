Полиция Москвы задержала мужчину, который сымитировал приступ от коронавируса

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:51:12+03:00

Молодой человек упал в вагоне поезда метро и начал кричать, что заражен опасной инфекцией

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Полиция Москвы задержала молодого человека, который подозревается в имитации приступа, вызванного новым типом коронавируса.

Согласно данным правоохранителей, 2 февраля молодой человек вошел в вагон поезда на станции метро "Улица 1905 года", упал на пол и начал кричать, что заражен опасной инфекцией, с целью вызвать панику у окружающих. Позже видеозапись с подробностями случившегося была опубликована в интернете.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство в общественном транспорте")", - приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759468" frameborder="0"></iframe> Пранк о коронавирусе в московском метро.

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ИСТОЧНИК KP.RU