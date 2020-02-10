Преемница Меркель не будет баллотироваться в канцлеры Германии

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:46:00+03:00

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Лидер Христианско-демократического союза, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась выдвигать свою кандидатуру на выборы канцлера, которые состоятся в 2021 году.

Согласно данным источников издания Focus, летом чиновница собирается инициировать процесс отбора претендентов на пост главы правительства от консерваторов, а потом покинет пост председателя ХДС.

Такое решение якобы принято из-за скандала, произошедшего в Тюрингии, где премьер-министром регионального правительства избрали представителя Свободной демократической партии Томаса Кеммериха. Назначение проводилось при поддержке местных депутатов от ХДС и "Альтернативы для Германии". При этом сама Крамп-Карренбауэр категорически против сотрудничества как с левыми, так и с правыми.

"Канцлер [ФРГ Ангела Меркель] хотела бы, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась министром обороны. Канцлер всем сердцем поддерживает это", — прокомментировал ситуацию официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Сайт kp.ru писал, что Крамп-Карренбауэр еще в 2018 году назвали преемницей Меркель, поскольку глава ХДС традиционно становится председателем кабмина. Однако уже через полгода после назначения появились слухи, что Меркель разочаровалась в соратнице.

ИСТОЧНИК KP.RU