2020-02-10T14:43:07+03:00
Происшествия

В СК возбудили уголовное дело по факту столкновения катеров с российскими туристами в Таиланде

В Пхукете погибли два ребенка из России, 20 туристов получили травмы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фото: twitter.com/RuamduayФото: twitter.com/Ruamduay
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В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту столкновения двух туристических скоростных катеров в Таиланде, где погибли и пострадали россияне. ЧП произошло около 8 часов утра по местному времени, когда группа туристов направлялась на экскурсию. Один из катеров по неустановленной пока причине на высокой скорости врезался в другое плавательное судно.

Два ребенка из России, 12-летний мальчик и шестилетняя девочка, находившиеся на носу катера, погибли на месте. Еще 20 россиянам понадобилась помощь врачей, 19 из них с ушибами и ссадинами отпустили. Госпитализирован один турист, у него рваная рана на голове, его обещали отпустить из больницы 11 февраля.

- Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту столкновения туристических катеров возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта"),- сообщили в СК.

Дело по поручению главы комитета Александра Бастрыкина, взято на контроль центральным аппаратом СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В СК возбудили уголовное дело по факту столкновения катеров с российскими туристами в Таиланде
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