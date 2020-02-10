В СК возбудили уголовное дело по факту столкновения катеров с российскими туристами в Таиланде
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту столкновения двух туристических скоростных катеров в Таиланде, где погибли и пострадали россияне. ЧП произошло около 8 часов утра по местному времени, когда группа туристов направлялась на экскурсию. Один из катеров по неустановленной пока причине на высокой скорости врезался в другое плавательное судно.
Два ребенка из России, 12-летний мальчик и шестилетняя девочка, находившиеся на носу катера, погибли на месте. Еще 20 россиянам понадобилась помощь врачей, 19 из них с ушибами и ссадинами отпустили. Госпитализирован один турист, у него рваная рана на голове, его обещали отпустить из больницы 11 февраля.
- Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту столкновения туристических катеров возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта"),- сообщили в СК.
Дело по поручению главы комитета Александра Бастрыкина, взято на контроль центральным аппаратом СК.
ИСТОЧНИК KP.RU