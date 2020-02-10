На доплаты классным руководителям в школах выделят 172 млрд рублей
Правительство России выделит порядка 172 миллиардов рублей на дополнительные выплаты классным руководителям в школах. Соответствующий проект был подготовлен министерством просвещения страны.
Средства планируется выделить до 2022 года. Так, в 2020-м из федерального бюджета поступят 24,5 млрд рублей, в 2021-м - 73,5 млрд рублей, а на следующий год - оставшиеся 73 млрд. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Сайт kp.ru писал, что президент РФ Владимир Путин сообщил о введении специальной ежемесячной доплате для классных руководителей в рамках оглашения послания Федеральному собранию.
Глава государства подчеркнул, что на таких педагогах лежит огромная ответственность и их необходимо поддерживать материально. Выплаты начнут поступать на счета учителей с 1 сентября 2020 года. Их размер не должен быть меньше пяти тысяч рублей. При этом все действующие выплаты сохраняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU