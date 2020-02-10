Прокурорпопросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:47:48+03:00

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Обвинение попросили для экс-главы ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова 16 лет колонии строгого режима. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал адвокат подсудимого. Заседание проходит в закрытом формате, поэтому представителей прессы в зал не пускают.

- Прокурор попросил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 196 миллионов рублей,- сообщил адвокат.

Напомним, генерал-майор был задержан в июле 2018 года. Его подозревали в получении взятки в особо крупном размере.

Известно, что Дрыманов проходил проходил в качестве свидетеля по делу своего первого заместителя - бывшего замглавы ГСУ СК по Москве Дениса Никандрова, который задержан по делу криминального авторитета Захария Калашова. Оказалось, что другие фигуранты этого дела дали против него показания.

ИСТОЧНИК KP.RU