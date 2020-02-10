2020-02-10T15:47:48+03:00
Происшествия

Прокурорпопросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова

Об этом сообщил адвокат подсудимого
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Александр Дрыманов. Фото Сергей Фадеичев/ТАССАлександр Дрыманов. Фото Сергей Фадеичев/ТАСС
Изменить размер текста:

Обвинение попросили для экс-главы ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова 16 лет колонии строгого режима. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал адвокат подсудимого. Заседание проходит в закрытом формате, поэтому представителей прессы в зал не пускают.

- Прокурор попросил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 196 миллионов рублей,- сообщил адвокат.

Напомним, генерал-майор был задержан в июле 2018 года. Его подозревали в получении взятки в особо крупном размере.

Известно, что Дрыманов проходил проходил в качестве свидетеля по делу своего первого заместителя - бывшего замглавы ГСУ СК по Москве Дениса Никандрова, который задержан по делу криминального авторитета Захария Калашова. Оказалось, что другие фигуранты этого дела дали против него показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обрушившийся на Европу шторм Сиара принесет в Москву снегопад и метель
Парад Победы в 2020 году на Красной площади будет длиться 1,5 часа
ФАС: Многократное завышение цен на медицинские маски в России - "экономическое мародерство"
Момент спасения пострадавших в Таиланде детей попал на видео
Прокурорпопросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова
"Верхушка айсберга": Глава ВОЗ заявил о более широком распространении коронавируса
Умер испанский писатель Карлос Рохас
На доплаты классным руководителям в школах выделят 172 млрд рублей
Главный нарколог Минздрава рассказал, можно ли с помощью алкоголя защититься от коронавируса
В СК возбудили уголовное дело по факту столкновения катеров с российскими туристами в Таиланде
Преемница Меркель не будет баллотироваться в канцлеры Германии
Каждый второй тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат
Песков: правительство Медведева проделало большую работу
В Туркмении к 30-летию независимости республики построят монумент высотой почти как Эйфелева башня
Полиция Москвы задержала пранкера, который сымитировал приступ от коронавируса в метро
Песков: Россия пока не обсуждала с Украиной вопрос обмена послами
Россияне назвали самые сексуальные города в мире
США начали выводить войска из Ирака
Инкубационный период нового коронавируса оказался больше ожидаемого
Меньше всего рожают в Ленобласти, а больше всего - в Чечне
В России подешевели экскурсионные поездки в Европу
В Госдуме прокомментировали статью американских СМИ о возможной войне с Россией
Глава Минобрнауки пообещал не вести «крестовые походы» при сокращении числа вузов
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Семерых фигурантов дела "Сети"* приговорили к колонии за терроризм
Правительство поручило сформировать стратегический запас масок на случай коронавируса в России