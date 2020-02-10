ФАС: Многократное завышение цен на медицинские маски в России - "экономическое мародерство"
Ранее в некоторых регионах страны было зафиксировано незаконное повышение стоимости на маски на 300-400% от первоначальной цены
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В Федеральной антимонопольной службе заявили, что многократное завышение розничных цен на медицинские маски в 68 субъектах РФ имеет все признаки "экономического мародерства".
Напомним, ранее в некоторых регионах страны было зафиксировано незаконное повышение цен на маски на 300-400% от первоначальной цены
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ИСТОЧНИК KP.RU
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