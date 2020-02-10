2020-02-10T16:29:28+03:00
В мире

В Нафтогазе сообщили о "вдохновении" поработать над новыми судебными исками к Газпрому

Украинская компания хочет получить компенсацию за потерю активов в Крыму
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Украинцы хотят снова обратиться в судУкраинцы хотят снова обратиться в судФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко написал в фейсбуке, что готовится новый иск к российской компании "Газпром". В конце 2019 года обе компании отказались от взаимных претензий, несмотря на то, что судебные разбирательства в Стокгольмском суде длились несколько лет. Благодаря уступкам стороны смогли подписать новый контракт на поставку и транзит газа на ближайшие пять лет.

Теперь украинцы собирают вновь бумаги, чтобы затеять судебную волокиту.

- Поскольку сохраняется неопределенность с «переформатированием» Нафтогаза, о котором Президент говорил премьеру, то есть время и вдохновение поработать над перспективой новых судов с Газпромом,- написал Витренко.

Речь идет о потерянных активах компании в Крыму, украинцы насчитали 8 миллиардов долларов и рассчитывают, что в этом вопросе, как и в вопросе заключения газового соглашения, стране поможет международное сообщество. Напомним, контракт обсуждали на саммите в "нормандском формате".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американский боец Джефф Монсон сдаст ЕГЭ по истории в Подмосковье
Тайская компания выплатит два миллиона рублей за погибших детей
Чудом приземлился: Лайнер Wizz Air еле справился с посадкой из-за мощного шторма Ciara
В Роспотребнадзоре опровергли данные о существовании вакцины от коронавируса
#ПочтаПобеды: одинокая труженица тыла ждет ваших писем
В России под наблюдением медиков остаются 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус
В Киеве вандалы облили зеленкой памятник советскому генералу Ватутину
В Нафтогазе сообщили о "вдохновении" поработать над новыми судебными исками к Газпрому
Обрушившийся на Европу шторм Сиара принесет в Москву снегопад и метель
Парад Победы в 2020 году на Красной площади будет длиться 1,5 часа
ФАС: Многократное завышение цен на медицинские маски в России - "экономическое мародерство"
Момент спасения пострадавших в Таиланде детей попал на видео
Прокурорпопросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова
"Верхушка айсберга": Глава ВОЗ заявил о более широком распространении коронавируса