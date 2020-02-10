В Нафтогазе сообщили о "вдохновении" поработать над новыми судебными исками к Газпрому

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:29:28+03:00

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Директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко написал в фейсбуке, что готовится новый иск к российской компании "Газпром". В конце 2019 года обе компании отказались от взаимных претензий, несмотря на то, что судебные разбирательства в Стокгольмском суде длились несколько лет. Благодаря уступкам стороны смогли подписать новый контракт на поставку и транзит газа на ближайшие пять лет.

Теперь украинцы собирают вновь бумаги, чтобы затеять судебную волокиту.

- Поскольку сохраняется неопределенность с «переформатированием» Нафтогаза, о котором Президент говорил премьеру, то есть время и вдохновение поработать над перспективой новых судов с Газпромом,- написал Витренко.

Речь идет о потерянных активах компании в Крыму, украинцы насчитали 8 миллиардов долларов и рассчитывают, что в этом вопросе, как и в вопросе заключения газового соглашения, стране поможет международное сообщество. Напомним, контракт обсуждали на саммите в "нормандском формате".

ИСТОЧНИК KP.RU