Тайская компания выплатит два миллиона рублей за погибших детей
Скоростные катера столкнулись у острова Пхукет, в результате трагедии погибли брат и сестра
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В Ассоциации туроператоров России сообщили, что тайская компания, которая предоставила катера для экскурсии, выплатит за погибших детей около двух миллионов рублей. Ребята были застрахованы в компании ERV на 40 тысяч долларов каждый (около 2,5 миллионов рублей).
Напомним, накануне стало известно о том, что у острова Пхукет столкнули скоростные катера, в результате трагедии погибли брат и сестра.
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ИСТОЧНИК KP.RU