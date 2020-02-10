Тайская компания выплатит два миллиона рублей за погибших детей

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:12:42+03:00

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В Ассоциации туроператоров России сообщили, что тайская компания, которая предоставила катера для экскурсии, выплатит за погибших детей около двух миллионов рублей. Ребята были застрахованы в компании ERV на 40 тысяч долларов каждый (около 2,5 миллионов рублей).

Напомним, накануне стало известно о том, что у острова Пхукет столкнули скоростные катера, в результате трагедии погибли брат и сестра.

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ИСТОЧНИК KP.RU