2020-02-10T17:16:45+03:00
Общество

Американский боец Джефф Монсон сдаст ЕГЭ по истории в Подмосковье

В ежегодной акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» пригласили поучаствовать спортсмена, который по совместительству является красногорским депутатом
Юлия САЛЬНИКОВА
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С 2018 года у Монсона есть российский паспорт, теперь будет еще и опыт сдачи ЕГЭС 2018 года у Монсона есть российский паспорт, теперь будет еще и опыт сдачи ЕГЭФото: REUTERS
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Боец смешанных единоборств из США Джефф Монсон проверить свои знания по истории России. Спортсмен сядет за парту для сдачи ЕГЭ. Почувствовать себя школьником, а тем более российским школьником Монсону предложили в министерстве образования Московской области.

Дело в том, что американец Джефф Монсон является не только спортсменом, он еще и депутат Совета депутатов городского округа Красногорск с 9 сентября 2018 года. в том же году он получил российский паспорт. Он и другие политики, известные артисты, примут участие в ежегодной акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», когда мамам и папам предлагают пройти все, что весной должны пройти все старшеклассники – экзамены тестированием.

- Старт мероприятию дадут на этой неделе в Одинцово, в нем примут участие и знаменитости, в том числе певица и актриса Анжелика Агурбаш, заслуженные артисты РФ Денис Майданов и Сергей Маховиков, - приводит сообщение пресс-службы минобраза региона интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Монсон поддержит красногорских участников акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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