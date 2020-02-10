Названы самые популярные в 2020 году подержанные авто
Эксперты назвали самые популярные в 2020 году автомобили. В январе на вторичном рынке было продано 366,4 тысяч машин. Это на 8 процентов больше, чем годом ранее. Такие цифры приводятся в исследовании аналитического агентства «Автостат».
Самые популярные авто:
Lada - 88,8 тыс. машин,
Toyota – 41,5 тыс.,
Nissan - 21,1 тыс.,
Hyundai - 19,4 тыс.,
Kia - 18,5 тыс.
Большой процент авто покупается в кредит. Средний размер займа на покупку машины в 2019 году составлял 787,2 тыс. рублей. Это на 6,4% выше, чем годом раньше, пишет газета «Известия».
Ранее эксперты назвали самые популярные в России автомобили. Лидером рейтинга стал российский автопром.
ИСТОЧНИК KP.RU