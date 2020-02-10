2020-02-10T18:47:12+03:00
Авто

Названы самые популярные в 2020 году подержанные авто

С начала года было продано 366,4 тысяч машин
Елена АКИМОВА
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Эксперты назвали самые популярные подержанные авто в 2020 годуЭксперты назвали самые популярные подержанные авто в 2020 годуФото: Иван МАКЕЕВ
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Эксперты назвали самые популярные в 2020 году автомобили. В январе на вторичном рынке было продано 366,4 тысяч машин. Это на 8 процентов больше, чем годом ранее. Такие цифры приводятся в исследовании аналитического агентства «Автостат».

Самые популярные авто:

Lada - 88,8 тыс. машин,

Toyota – 41,5 тыс.,

Nissan - 21,1 тыс.,

Hyundai - 19,4 тыс.,

Kia - 18,5 тыс.

Большой процент авто покупается в кредит. Средний размер займа на покупку машины в 2019 году составлял 787,2 тыс. рублей. Это на 6,4% выше, чем годом раньше, пишет газета «Известия».

Ранее эксперты назвали самые популярные в России автомобили. Лидером рейтинга стал российский автопром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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