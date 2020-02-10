2020-02-10T20:16:36+03:00
Происшествия

СК проводит проверку по факту избиения школьника мачехой за неправильно написанную букву

После публикации kp.ru этим делом заинтересовалось ведомство
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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СК проводит проверку по факту избиения школьника мачехой за неправильно написанную буквуСК проводит проверку по факту избиения школьника мачехой за неправильно написанную буквуФото: "КП" Архив
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Следственный комитет РФ начал проверку размещенной ранее публикации на сайте kp.ru, в которой шла речь об избиении школьника приемной матерью за неправильное написание буквы "ж" в прописи.

Мальчик сообщил, что женщина избила его ремнем. Ребенок получил множественные ушибы ремнем по лицу и спине и был госпитализирован.

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - подчеркнули в ведомстве. В СК подчеркнули, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что трагедия случилась еще 24 января текущего года, но о ней стало известно только сейчас. Избитого мальчика госпитализировали со множественными ушибами и кровоподтёками в области лица, шеи, плеча и спины. По словам ребенка, его избила 59-летняя мачеха за неправильно написанную букву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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