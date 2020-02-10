Минздрав: Каждый третий в России "тихий алкоголик"
Нарколог подчеркнул, что среди употребляющих алкоголь больше мужчин, чем женщин, - в пропорции четыре к одному
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В Минздраве заявили, что около трети российского заявления являются "скрытыми" или "тихими" алкоголиками. Такие люди, по мнению главного внештатного нарколога ведомства Евгения Брюна, злоупотребляют спиртными напитками, при этом не обращаются к врачам.
Брюн отметил, что в стране среди употребляющих алкоголь больше мужчин, чем женщин, - в пропорции четыре к одному.
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ИСТОЧНИК KP.RU