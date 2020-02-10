Пассажира, летевшего из КНР в Россию, госпитализировали с симптомом коронавируса
Вместе с мужчиной на борту самолета находился 91 человек
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Пассажира, направляющегося из КНР через Москву, госпитализировали на Кипре с симптомами коронавируса. На данный момент проводится медицинское обследование зараженного.
Минздрав Кипра получил информацию от авиакомпании. На борту лайнер, где находился больной, было 85 человек и 6 членов экипажа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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