Пассажира, летевшего из КНР в Россию, госпитализировали с симптомом коронавируса

10 Февр. 2020 2020-02-10T20:52:40+03:00

Вместе с мужчиной на борту самолета находился 91 человек

Изменить размер текста: A A

Пассажира, направляющегося из КНР через Москву, госпитализировали на Кипре с симптомами коронавируса. На данный момент проводится медицинское обследование зараженного.

Минздрав Кипра получил информацию от авиакомпании. На борту лайнер, где находился больной, было 85 человек и 6 членов экипажа.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU