"Вы это читали?": Ведущая ВГТРК расхохоталась во время телесюжета про выплаты льготникам

10 Февр. 2020 2020-02-10T21:08:08+03:00

Директора телеканала заявил, что в отношении девушки пока никаких мер наказания принято не было

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Ведущая программы ГТРК "Камчатка" рассмеялась во время записи сюжета про индексацию пособий для льготников. Видео с хохочущей ведущей быстро разлетелось по Сети и вызвало волну возмущений.

Девушка начала зачитывать с серьезным видом текст о том, что выплаты льготным категориям граждан страны с 1 февраля составляют «чуть более» 1,5 тыс. руб.

Далее ведущая отметила, что около 900 рублей из данной суммы можно будет потратить на медикаменты. А 137 руб. — на приобретение путевки в санаторий «для профилактики заболеваний». После фразы про то, что оставшуюся часть денег можно будет потратить «на международный проезд к месту лечения и обратно», девушка истерически захохотала.

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ИСТОЧНИК KP.RU