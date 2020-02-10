Пришла новая беда: В Германии сообщили о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа

10 Февр. 2020 2020-02-10T22:54:02+03:00

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Немецкие власти сообщили о вспышке высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N8 на юго-востоке страны. Отмечается, что вследствие этой болезни погибли 44 птицы в регионе Баден-Вюртемберг.

При этом, вирус далее не распространился. При этом еще в январе стало известно о случае заболевания птичьим гриппом на территории Германии.

Все зараженные птицы были отбракованы в соответствии с принципами сельского хозяйства и изолированы от оставшихся здоровыми особей, пишет Reuters.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году в Китае зафиксирован случай заражения человека «птичьим гриппом» H5N6. Опасный вирус с 2002 по 2005 стал распространяться в странах Азии сначала в фермеских хозяйствах. Потом появились первые заболевшие среди людей. А в 2005 году птичий грипп добрался и до РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU