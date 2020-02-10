2020-02-10T22:59:10+03:00
Общество

Два человека погибли при пожаре в хостеле в Москве

Пожарные потушили пламя на площади 15 квадратных метров
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Два человека погибли при пожаре в хостеле в Москве Фото: ГУ МЧС по МосквеДва человека погибли при пожаре в хостеле в Москве Фото: ГУ МЧС по Москве
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В хостеле на юго-западе Москвы два человека погибли в результате пожара. По предварительным данным, оба погибших - граждане Белоруссии.

- Один пострадавший умер на месте пожара, второй - в машине скорой помощи. Всего двое погибших,- отметили в экстренных службах столицы.

Спасатели потушили пожар на площади 15 квадратных метров.

По данным МЧС, из здания в общей сложности эвакуировали 150 человек. Пожар ликвидирован, пишет "ТАСС".

Примечательно, что в 2018 году выявили грубые нарушения требований пожарной безопасности. Почти все они, по словам хозяев, были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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