10 Февр. 2020 2020-02-10T22:59:10+03:00

Два человека погибли при пожаре в хостеле в Москве Фото: ГУ МЧС по Москве

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В хостеле на юго-западе Москвы два человека погибли в результате пожара. По предварительным данным, оба погибших - граждане Белоруссии.

- Один пострадавший умер на месте пожара, второй - в машине скорой помощи. Всего двое погибших,- отметили в экстренных службах столицы.

Спасатели потушили пожар на площади 15 квадратных метров.

По данным МЧС, из здания в общей сложности эвакуировали 150 человек. Пожар ликвидирован, пишет "ТАСС".

Примечательно, что в 2018 году выявили грубые нарушения требований пожарной безопасности. Почти все они, по словам хозяев, были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU