Два человека погибли при пожаре в хостеле в Москве
В хостеле на юго-западе Москвы два человека погибли в результате пожара. По предварительным данным, оба погибших - граждане Белоруссии.
- Один пострадавший умер на месте пожара, второй - в машине скорой помощи. Всего двое погибших,- отметили в экстренных службах столицы.
Спасатели потушили пожар на площади 15 квадратных метров.
По данным МЧС, из здания в общей сложности эвакуировали 150 человек. Пожар ликвидирован, пишет "ТАСС".
Примечательно, что в 2018 году выявили грубые нарушения требований пожарной безопасности. Почти все они, по словам хозяев, были устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU